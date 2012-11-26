Харків. 26 листопада. УНІАН. У суботу в Харкові відбулося чергове заняття в Школі юного журналіста.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, слухачі школи продовжили навчання за трьома напрямками: газетна журналістика, фотожурналістика і тележурналістика.

В рамках занять на Харківському обласному державному телебаченні відбувся кастинг слухачів Школи. Уміння тримати себе в кадрі показували 20 дітей. Зокрема, кожен юний журналіст на камеру розповів про себе. За підсумками конкурсу були відібрані 7 майбутніх тележурналістів, які будуть співпрацювати з ХОД ТРК.

«Ви вперше сьогодні записувалися у телевізійній студії. На вас було цікаво дивитися. Ми вами пишаємося, але, оскільки це дійсно кастинг, то ми з усією суворістю вас оцінювали. Тому, поки відбір пройшло сім школярів: два хлопці і п`ять дівчат. Вони у подальшому будуть співпрацювати з обласним телебаченням. Можливо, у майбутньому до цієї групи ще хтось приєднається», – сказала заступник начальника управління у справах преси та інформації ХОДА Юлія Бордунова.

Одна з переможців кастингу Яна Кривенко (м. Лозова) розповідає, що під час відбору вона дуже хвилювалася. Дівчина знає свої недоліки, над якими їй треба працювати, і впевнена, що в цьому їй допоможе відвідування занять Школи юного журналіста.

«Я тут зустріла дуже багато цікавих людей. Всі вони творчі, у всіх різні думки. Мені це подобається. Тут я хочу навчитися, як правильно себе подавати на камеру, поставити голос», – сказала Я.Кривенко.

Як зазначила керівник редакції програм для дітей та молоді ХОД ТРК Лідія Редькович, у всіх хлопців та дівчат є потенціал.

«Якщо ми сьогодні відзначили тих, хто пройшов кастинг, це не означає, що у когось немає шансів. Хтось не зміг впоратися з хвилюванням, у когось я побачила потенціал на майбутнє. Але сьогодні ми відбирали тих, що одразу можуть працювати в прямому ефірі», – сказала Лідія Редькович.

Довідка УНІАН. Школа юного журналіста працює з 2010 року. Вона створена за ініціативи управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації та за підтримки голови облдержадміністрації Михайла Добкіна. Мета Школи - у майбутньому вирішити актуальну в Харківській області проблему дефіциту кадрів у районних ЗМІ.

У Школі навчаються школярі, які вже співпрацюють з районними комунальними газетами та зацікавлені в отриманні глибших теоретичних і практичних знань. У нинішньому навчальному сезоні в заняттях, які традиційно проходять у прес-центрі ОДА, беруть участь учні 8-11 класів з 15 районів області. Заняття в Школі проходять 1-2 рази на місяць. Майбутні кореспонденти працюватимуть за трьома напрямками: газетна журналістика, радіожурналістика, тележурналістика.