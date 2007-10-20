Аналітики називають імена претендентів на посаду мера Харкова

Більшість експертів, опитаних Агентством моделювання ситуацій (АМС), вважає, що дострокові вибори міського голови Харкова можуть відбутися весною, під час чергового загострення політичної ситуації в Україні.

Більшість опитаних експертів вважає, що дострокові вибори міського голови Харкова можуть відбутися весною, під час чергового загострення політичної ситуації в Україні...

Про це йдеться в повідомленні, переданому УНІАН прес-службою АМС.

Головними претендентами на цей пост експерти називають Олександра ФЕЛЬДМАНА, Арсена АВАКОВА, Василя САЛИГІНА, Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ.

Водночас, переважна більшість експертів зазначили найвагоміші шанси представника БЮТ О.ФЕЛЬДМАНА, слідом за ним йде представник Партії регіонів В.САЛИГІН і КПУ А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА. Також, на думку експертів, очікується ситуація, коли від партій демократичного табору буде висунутий один кандидат, яким може бути О.ФЕЛЬДМАН. При цьому шанси нинішнього губернатора А.АВАКОВА експертами розцінюються значно нижче.

Опитані експерти також зазначили, що швидше за все, мова може піти і про створення широкого фронту суспільної підтримки єдиного кандидата. У цьому фронті, не виключають вони, можуть виявитися як суспільні лідери - симпатики опозиції, так і відомі персоналії, близькі до ПР.

Зокрема, достатньо симптоматичним, на думку експертів, виглядає широкі варіанти передвиборних союзів. Експерти допускали, що консолідація еліти могла проходити як по лінії БЮТ-НУ, так і по лінії БЮТ-ПР, БЮТ-КПУ. Ця тенденція, на думку експертів, свідчить про те, що саме БЮТ може стати новим консолідуючим центром в регіоні.

Також експерти називали можливість висунення єдиного кандидата від ПР і КПУ. При цьому кандидатом цим був би не представник ПР.

Прес-служба не називає конкретні імена опитаних експертів, водночас відзначаючи, що було опитано 27 політологів, політтехнологів і журналістів, серед яких, — представники провідних аналітичних структур, профільних кафедр Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також провідних ЗМІ.

Коментуючи результати даного опитування, заступник Директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ заявив, що "він змальовує украй показові тенденція розвитку політичної ситуації в Харківському регіоні".

Зокрема, за його словами, вже сьогодні зрозуміло, що на деякий час ПР змушена поступитися своєю лідируючою функцією в регіоні, тоді як на перший план виходить БЮТ з групою О.ФЕЛЬДМАНА.

«Саме вона може стати новим консолідуючим центром в політичному середовищі Харкова. А це може означати, що з часом група може посилитися і вийти на всеукраїнський рівень, повторюючи тенденцію середини 90-х, коли місцева політична і бізнес-еліта виходила завойовувати Київ», - вважає експерт.

Показові також, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, результати опитування щодо потенціалу А.АВАКОВА і В.САЛИГІНА. «У разі формування двополюсної системи виборів, експерти прогнозують, що головна боротьба розгорнеться між БЮТ і КПУ», - сказав він.