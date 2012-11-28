Прокуратура трусить підприємства за несплату орендної плати за землю

Харків. 28 листопада. УНІАН. Прокуратура Московського району Харкова заявила до семи підприємств позови про стягнення 750 тис грн заборгованості з орендної плати за землю.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Московського району Харкова Дмитра Буракова.

За його даними, під час перевірки прокуратура встановила, що боржниками з орендної плати за землю у 2012 році є АТЗТ «Гея», ТОВ «Дурга» та ТОВ «БізнесМгруп».

Прокуратура заявила позови до цих підприємств про стягнення заборгованості в сумі 350 тис грн та розірвання договорів оренди земельних ділянок загальною площею понад 2 га.

Д.Бураков додав, що прокуратура також заявила позови ще до чотирьох суб’єктів господарської діяльності про стягнення 400 тис грн заборгованості з орендної плати за користування земельними ділянками загальною площею понад 1,5 га.