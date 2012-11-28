Прокуратура трусить підприємства за несплату орендної плати за землю
Суми добігають мільйону
Харків. 28 листопада. УНІАН. Прокуратура Московського району Харкова заявила до семи підприємств позови про стягнення 750 тис грн заборгованості з орендної плати за землю.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Московського району Харкова Дмитра Буракова.
За його даними, під час перевірки прокуратура встановила, що боржниками з орендної плати за землю у 2012 році є АТЗТ «Гея», ТОВ «Дурга» та ТОВ «БізнесМгруп».
Прокуратура заявила позови до цих підприємств про стягнення заборгованості в сумі 350 тис грн та розірвання договорів оренди земельних ділянок загальною площею понад 2 га.
Д.Бураков додав, що прокуратура також заявила позови ще до чотирьох суб’єктів господарської діяльності про стягнення 400 тис грн заборгованості з орендної плати за користування земельними ділянками загальною площею понад 1,5 га.