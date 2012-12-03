Металіст у рейтингу IFFHS попереду команд Східної Європи

Харків. 3 грудня. УНІАН. Харківський «Металіст» у виступах на європейській арені цього сезону показує найкращий результат не лише в Україні, а й серед команд Східної Європи.

Як повідомляє прес-служба слобожанського клубу, у новій версії рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS) «Металіст» знову поліпшив свої позиції і піднявся на 26 місце.

Це кращий результат «Металіста» в історії, і на сьогодні клуб Олександра Ярославського знаходяться вищим за всі команди Східної Європи, включаючи Росію. Також «Металіст» випередив такі клуби, як «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Інтер», ПСЖ, «Порту», бразільський «Сан Паулу» та багато інших грандів європейського і світового футболу.

У першій сотні рейтингу також присутні донецький Шахтар (45 місце, піднявся на 1 сходинку), київське Динамо (78 місце, опустилося на 5 позицій) і Дніпро (80 місце, піднялося на 22).

Всього в рейтингу 450 кращих клубів світу 6 українських команд.

Рейтинг кращих клубів світу за версією IFFHS:

1. (1) «Барселона» (Іспанія) - 345,0

2. (2) «Атлетіко» (Іспанія) - 298,0

3. (4) «Боки Хуніорс» (Аргентина) - 284,0

4. (6) «Челсі» (Англія) - 263,0

5. (7) «Баварія» (Німеччина) - 260,0

6. (3) «Універсидад де Чилі» (Чилі) - 259,5

7. (5) «Реал» (Іспанія) - 257,0

8. (8) «Коринтіанс» (Бразилія) - 240,0

9. (9) «Атлетік» (Іспанія) - 226,0

10. (20) «Ліон» (Франція) - 224,0

…

26. (32) Металіст- 196,5

45. (46) Шахтар - 176,0

78. (73) Динамо - 139,5

80. (102) Дніпро - 138,5

228.(220) Металург (Д) - 84,5

235.(234) Арсенал - 83,0

Фото Андрія КРАВЧЕНКА