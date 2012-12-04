Харківські лучниці привезли нагороди з Кубка України

Харків. 4 грудня. УНІАН. Харків’янка Вікторія Коваль стала срібною призеркою Кубка України зі стрільби з лука в приміщенні.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у змаганнях, що проходили 29 листопада по 3 грудня у Львові, брали участь понад 250 спортсменів, представників Львівської, Чернівецької, Сумської, Черкаської, Рівненської, Херсонської, Одеської, Харківської та інших областей, а також міста Києва.

В індивідуальній першості серед жінок срібною призеркою змагань стала харків`янка Вікторія Коваль, слідом за нею на третю сходинку п`єдесталу піднялася Дар`я Павличенко.

Також в активі харків`янок третє місце в командній першості серед жінок. Харківські лучниці Юлія Захарченко, Анастасія Маркова та Марина Кириченко стали володарками бронзових медалей.