Харківщина стала більше експортувати в країни Африки, Америки, Азії

Харків. 4 грудня. УНІАН. Харківська область стала більше експортувати в країни Африки, Америки та Азії.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія Сапронова, за дев`ять місяців 2012 року область найбільше експортувала в країни СНД – 67,4% усіх товарів, до інших країн – 32,6%.

«Протягом січня-вересня відбулося збільшення експортних поставок порівняно з аналогічним періодом минулого року в країни Африки в 2,9 рази, Америки – 1,5 рази, Азії – на 47,3%, Європи – на 27,7%. Найбільше ми традиційно експортували в Російську Федерацію – 48%, Казахстан – 4,5%, Єгипет – 3,7%, Білорусь та Індію – по 3,6%, Узбекистан і Грузію – по 2,7%, Молдову – 2,6%, Латвію і Туркменістан – по 2,4%, Іспанію – 1,9%», – повідомив Ю.Сапронов.

На знімках: продукція харківських підприємств – бронетранспортер БТР-4 заводу ім. Малишева, літак Харківського авіазаводу, трактор ХТЗ.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА, прес-служби ХТЗ

