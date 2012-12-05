На сході завтра пасмурно, без опадів

Харків. 5 грудня. УНІАН. Завтра, 6 грудня, в Україні хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вночі на Закарпатті невеликий сніг, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; в Карпатах вночі невеликий, вдень сильний сніг.

На дорогах України, крім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у південній частині та на Закарпатті 0-5° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на півдні 2-7° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 3-5°, вдень 10-12° тепла; у Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві та Київській області без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.