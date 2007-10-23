Дьомін: різких змін у ціні на російський газ не буде

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації Олег ДЬОМІН виключає політичну складову у переговорах між Україною і Росією щодо ціни на імпортний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Це переговори між господарюючими суб`єктами, і вони, врешті-решт, я думаю, приведуть до нормальних цін на газ», - сказав О.ДЬОМІН.

Посол також вважає, що різких змін у ціні на газ не буде, а найголовніше, це питання перейде у фазу цивілізованих ринкових відносин.

«Ми виходимо з ринкових відносин, і вони з цього виходять. Вони говорять про ринкові ціни на газ, ми говоримо про ринкові ціни на транспортування і на якісь інші послуги, які українська сторона надає росіянам. Сьогодні постало питання про розвиток газотранспортної системи, про будівництво нових гілок цієї газотранспортної системи. Ось тут ми повинні працювати разом і, мабуть, менше прислухатися до політиків, до тієї тріскотні, яка лунає на площах, а робити свою справу», - сказав О.ДЬОМІН.