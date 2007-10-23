До Харкова прибуває президент Ющенко
08:32, 23 жовтня 2007Харьків
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Візит пов`язаний з підготовкою до 75-річчя Голодомору
Харків. 23 жовтня. УНІАН. Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Харківської області.
Як повідомляє прес-служба Президента, у Харкові глава держави проведе засідання Координаційної ради з підготовки заходів у зв’язку 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років.
Президент України покладе квіти до Пам`ятного Хреста жертвам Голодомору у с.Покотилівка Харківського району.
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