У Харкові група дітей захворіла на кишкову інфекцію

Харків. 7 грудня. УНІАН. У Харкові група дітей відомчого навчально-виховного комплексу (НВК) «Соколеня», який належить Харківському авіазаводу, захворіли на кишкову інфекцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської міської ради.

За інформацією головного санітарного лікаря Харківської області Тетяни Колпакової, на початку цього тижня різко скоротилася відвідуваність дитсадка та школи для учнів 1-4 класів цієї установи. Повідомленя про те, що діти заразилися інфекційною хворобою, надійшло від батьків.

За офіційними даними, кишкову інфекцію діагностували у 4 вихованців НВК (двох із них уже виписали), хоча батьки заявили про кілька десятків випадків захворювання, а також про те, що подібне траплялося й раніше. За словами Т.Колпакової, фахівці СЕС перевірили роботу комплексу і виявили в одного з працівників харчоблоку дизентерію. На цей час його відсторонено від роботи, а в самому закладі проведено комплекс протиепідемічних заходів.

6 грудня під час зустрічі заступника міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігоря Терехова з батьками було досягнуто домовленості, що в суботу всіх дітей оглянуть педіатри та інфекціоністи. Також медики проведуть відбір на бактеріологічний висів. Цю процедуру при бажанні зможуть пройти і члени сімей. Огляд організує санепідстанція та Департамент охорони здоров`я. За словами Т.Колпакової, результати аналізів будуть відомі у вівторок. На сьогодні ситуація перебуває під повним контролем лікарів, заняття в навчальному комплексі проводять, йдеться у повідомленні.

Щоб запобігти виникненню подібних НП у майбутньому, І.Терехов запропонував представникам авіазаводу передати НВК«Соколеня» у комунальну власність міста. Як повідомив представник підприємства, гендиректор авіазаводу Анатолій М’ялиця дав доручення до 12 грудня розібратися в тому, що трапилося, після чого буде ухвалено рішення або про заміну керівництва установи, або про передачу комплексу на баланс міста.

Як повідомив І.Терехов, уже підготовлено звернення до правоохоронних органів, які мають дати оцінку тому, чому в навчальному закладі працював переносник небезпечного захворювання.