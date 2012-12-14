Тайсон увійшов до збірної Ліги Європи за версією УЄФА

Харків. 14 грудня. УНІАН. Бомбардир харківського «Металіста» Тайсон увійшов до складу символічної збірної групового турніру Ліги Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», символічну збірну складено експертами Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Так, бразилець Барселлос Фреда Тайсон «увійшов до списку одинадцять кращих за версією репортерів UEFA.com», йдеться у повідомленні.

На думку УЄФА, гравець «Металіста» «справжній бразильський віртуоз, що володіє відмінною технікою та вибуховою швидкістю, здатний зіграти на позиції форварда або атакуючого півзахисника. Сміливо бере на себе ініціативу і часто вирішує долю зустрічі за рахунок індивідуальних якостей. Яскравіше за все його характеризує приголомшливий гол з льоту в зустрічі з «Русенборгом».

Разом з Тайсоном до символічної збірної увійшли: Уго Льоріс (Тоттенхем), Бенуа Тремулінас (Бордо), Олександр Драговіч (Базель), Бекир Іртегюн (Фенербахче), Павло Хорват (Вікторія), Євген Коноплянка (Дніпро), Олександру Боурчану (Стяуа), Йєлле Воссен (Генк), Едінсон Кавані (Наполі), Рауль Бобаділья (Янг Бойз).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА