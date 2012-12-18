Кінофестиваль «Харьковская сирень» відкриється 17 травня

Харків. 18 грудня. УНІАН. Урочисте відкриття V Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» планується провести 17 травня наступного року.

Про це повідомила на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова оргкомітету кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич.

За її словами, вже тривають переговори із зірками українського та зарубіжного кіно, які очікуються на фестивалі в якості гостей.

«Відкриття фестивалю ми плануємо на 17 травня 2013 року. Ми працюємо зараз із великою кількістю російських кінематографістів, деякі з них мають харківське коріння, і це надзвичайно популярні молоді актори. Ми домовляємося з українськими кінозірками. Ми б дуже хотіли, аби гілка українського кіно була максимально потужно представлена», - повідомила В.Маренич.

Фото прес-служби ХОДА