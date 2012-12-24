Харків. 24 грудня. УНІАН. Олександр Ярославський склав із себе повноваження президента ФК «Металіст» і передав зобов`язання з його фінансування іншому інвестору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив О.Ярославський у заяві, опублікованій на офіційному сайті клубу.

«З 24 грудня 2012 року я складаю із себе повноваження президента клубу і передаю зобов`язання по його фінансуванню іншому інвестору», - звернувся до уболівальників та друзів О.Ярославський, повідомивши про зміни в системі управління ФК «Металіст».

«Сім років тому, коли я зайнявся «Металістом», - йдеться у заяві О.Ярославського, - у нього замість стадіону були руїни, замість бази та академії - болото і нетрі. Команда вилетіла з вищого дивізіону в першу лігу, більше 20 років не з`являлася на єврокубковій арені.

Ми стартували з 173-го місця в клубному рейтингу УЄФА, а зараз стабільно входимо в число 30 кращих клубів Європи. За останні 6 сезонів наша команда 6 разів завойовувала бронзові медалі українського чемпіонату. З 2007 р. «Металіст! виступає в єврокубках. Спочатку Кубок УЄФА, потім Ліга Європи: перемоги над «Байєром», «Сошо», «Аустрією», «Спортингом», «Сампдорією», «Дебреценом», «Бешикташем», «Галатасараєм», «Олімпіакосом». У нинішньому сезоні – «гол сторіччя» у виконанні Тайсона, і, як результат, - нападник «Металіста» у символічній збірній УЄФА».

«Крім того, - зазначає О.Ярославський, - клуб тепер має базу такого рівня, який, на думку футбольних експертів, можна порівняти з інфраструктурою «Барселони» або «Баварії». І Харкову більше не треба віддавати свої юні футбольні таланти в інші клуби - тисячі хлопців мають можливість займатися в академії «Металіста». На домашніх матчах команду підтримують повні трибуни. А завдяки Євро-2012 харківські вболівальники змогли побачити в рідному місті гру найсильніших збірних Європи і найяскравіших футбольних зірок - таких, як Роналду».

«За сім років, - наголосив бізнесмен, - я інвестував понад 570 млн. дол. у розвиток ФК «Металіст» та підготовку Харкова до Євро-2012, вкладаючи у все, що я робив, не тільки гроші, але й частину свого серця і своєї душі».

У своїй заяві О.Ярославський назвав причину свого рішення скласти повноваження президента ФК «Металіст»

«Але є єдина (вона ж головна) причина, з якої я змушений залишити клуб: незрозумілі претензії міської влади до мене як до інвестора і, як наслідок, безпрецедентний психологічний тиск, який чиниться на команду і колектив. Ця нездорова атмосфера ставить під загрозу все, що створено важкою працею багатьох людей», - заявив О.Ярославський.

«Тому, - зазначив він, - йдучи, я не кидаю «Металіст» напризволяще, а дію в його інтересах. Зі зміною інвестора усувається особистісний фактор і при цьому зберігається джерело фінансування клубу».

О.Ярославський подякував «усім, кому дорогий «Металіст», за спільну роботу і підтримку».

«Залишаючи клуб, я не перестаю бути його відданим вболівальником і патріотом Харкова», - зазначив у своїй заяві генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2012 року депутати Харківської міськради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова.

У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

20 грудня в інтерв`ю Ua.championat.com президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу у зв`язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

Раніше президент ФК «Металіст» назвав такі дії «махновщиною» і сказав, що готовий віддати Г.Кернесу і стадіон, і команду.

В інтерв`ю виданню Forbs О.Ярославський заявив, що всі домовленості про державно-приватне партнерство в рамках реконструкції стадіону «Металіст» у Харкові порушені.

Президент ФК «Металіст» підтвердив, що між ним і Г.Кернесом є особисті конфлікти. «Держава гарантує захист інвестора. А нинішня ситуація – це грабіж серед білого дня», - наголосив він.

У свою Г.Кернес заявив, що стадіон використовується неефективно, а О.Ярославський, не маючи на це юридичного права, монополізував право експлуатації арени.

21 грудня голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, заявив про те, що він не виключає можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 і офіційно відкритий 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена О.Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH і ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених у той час в реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн. дол. У 2011 р. О.Ярославський додатково інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн. євро.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА