Стадіон «Металіст» можуть продати за 70 млн грн

Харків. 26 грудня. УНІАН. Вартість обласного спортивного комплексу «Металіст» повинна бути не менше 70 млн дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова Харківської ОДА Михайло Добкін, говорячи про можливість продажу новому власнику футбольного клубу «Металіст» Сергію Курченку комунальної долі власності харківського стадіону.

М.Добкін зазначив, що міська та обласна влади готові продати стадіон «Металіст» новому власнику клубу.

Губернатор відзначив, що точну вартість стадіону буде визначено після проведення оцінки відповідною структурою.

«Вартість стадіону звучить поки що дуже приблизно. Як і будь-який об’єкт комунальної власності, він буде оцінений структурою, яка має право на таку діяльність, після цього буде винесено пропозицію про продаж, тому що рішення про продаж повинен приймати депутатський корпус. Я гадаю, сума буде не менше 70 млн дол в еквіваленті», - сказав М.Добкін.

Він зауважив, що після 18 січня із С.Курченком буде проведена зустріч, на якій йому оголосять пропозицію щодо вартості стадіону «Металіст».

«Власник виявив бажання викупити державну та комунальну частину долі стадіону. Після 18-19 січня ми проведемо зустріч в Харкові, яка буде присвячена безпосередньо цьому питанню. Я гадаю, вийдемо вже на конкретні цифри і конкретні дати», - зазначив губернатор.

Він підкреслив, що отримані від продажу ОСК «Металіст» кошти планується спрямувати на інфрастуктурні об’єкти регіону.

М.Добкін також зазначив, що він особисто звернеться до Президента України Віктора Януковича з проханням дати обласній владі можливість у повному обсязі використати ці кошти на передбачені інфраструктурні та соціальні об’єкти регіону.

«Я в обов’язковому порядку звернуся до глави держави, Президента України, для того, щоб уся сума без вилучень залишилася в обласному бюджеті, і ми могли її стовідсотково використати. Перед тим як я буду звертатися до глави держави, я хочу показати йому, на що наша територіальна громада збирається витратити ці кошти. Ви розумієте, що я не піду з незначними питаннями до глави держави», - сказав М.Добкін.

Губернатор також подякував колишньому власнику СК «Металіст» за зроблений внесок у розвиток харківського футболу.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня депутати Харківської міськради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова. У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

20 грудня президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу в зв’язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

21 грудня М.Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, заявив про те, що він не виключає можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі.

24 грудня, О.Ярославський заявив, що складає із повноваження президента ФК «Металіст», і передав зобов`язання з його фінансування іншому інвестору.

Цього ж дня сайт футбольного клубу повідомив, що досягнуто домовленості з групою компаній «ГазУкраїна», головним бенефіціаром якої є Сергій Курченко, щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського.

26 грудня на офіційному сайті ФК «Металіст» з’явилася інформація з посиланням на С.Курченка, в якій новий власник харківського футбольного клубу «Металіст» заявив про бажання викупити з комунальної власності обласний спортивний комплекс «Металіст», на якому грає команда.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 і офіційно відкритий 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена О.Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH та ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених у той час в реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн дол. У 2011 р. О.Ярославський додатково інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн євро.

На знімку: стадіон «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА