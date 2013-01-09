Вночі на сході очікується невеликий сніг

Харків. 9 січня. УНІАН. У четвер, 10 січня, температура по Україні коливатиметься від 20° морозу до 4° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі у східних областях, Приазов`ї та Криму очікується невеликий, вдень у західній частині помірний сніг, на решті території - без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура вночі - 7-12° морозу, в центральних, північних областях та на Прикарпатті - 12-17°, місцями 20° морозу; вдень - 5-10° морозу, на півдні і заході країни - 0-5° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі - 1-3° морозу, вдень - 2-4° тепла.

По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17° морозу, місцями 20°, вдень - 5-10° морозу.

У Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-14° морозу, вдень - 5-7° морозу.