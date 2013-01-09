У Харкові в реанімацію з переломом хребта потрапив іноземець (уточнена)

Харків. 9 січня. УНІАН. У Харкові в реанімацію з переломом хребта потрапив громадянин Сирійської Арабської Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, 21-річного іноземця 8 січня було знайдено під мостом по вулиці Дерев’янка з тілесними ушкодженнями.

Повідомлення про те, що громадянина Сирії доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги ім. проф. Мещанінова надійшло до чергової частини Дзержинського райвідділу міліції Харкова від оператора «102» 8 січня о 15.45. У потерпілого закрита черепно-мозкова травма, перелом хребта, забиття черевної порожнини. Він перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.

Правоохоронцями м. Харкова почато досудове розслідування за фактом отримання тілесних ушкоджень громадянином іноземної держави. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кваліфікація кримінального правопорушення на цей час не визначена. Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Харківської області, повідомили у прес-службі.