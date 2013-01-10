У Харкові затримано слідчо-заарештованого, який втік з лікарні

Харків. 10 січня. УНІАН. У Харкові затримано слідчо-заарештованого Юрія Чечіна, який 26 грудня здійснив втечу з лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДПтС України в Харківській області, Ю.Чечіна, котрий утримувався під вартою у проктологічному відділенні 2-ї міської лікарні та 26 грудня самовільно залишив лікувальний заклад, було затримано в Харкові на вулиці Каразіна сьогодні, 10 січня, розшуковою групою з числа співробітників Державної пенітенціарної служби.

На цей час Ю.Чечін перебуває в Московському районному відділі харківської обласної міліції, у проваджені якого знаходяться матеріали кримінального провадження за статтею 393 ч.1 Кримінального кодексу України.

Ю.Чечін був заарештований 12 червня 2012 року за постановою Дзержинського райсуду м. Харкова на подання слідчого відділу Дзержинського РВ за обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ст.ст.. 190 ч.1, ч.2; 358 ч. 3 КК України (шахрайство та підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня з однієї з міських лікарень Харкова втік ув’язнений, доставлений зі слідчого ізолятора для проведення операції. 43-річний чоловік з 13 червня 2012 року перебував під вартою в Харківському слідчому ізоляторі за обвинуваченням у шахрайстві та підробленні документів. Для проведення операції його доставили в медзаклад 24 грудня. За фактом втечі було порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 КК України (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти).

Крім того, прокуратура Московського району за фактом втечі ув’язненого порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість) стосовно службових осіб Харківського слідчого ізолятора.