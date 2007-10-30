Офіс філармонії збудують до кінця року

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Будівництво адміністративного корпусу Харківської філармонії цього року буде повністю завершене.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Володимира БАБАЄВА.

За його словами, після цього планується перевести всіх співробітників філармонії у нове приміщення, щоб вони вже працювали в повноцінних умовах.

Крім того, у планах на цей рік завершення реконструкції корпусу органної зали, що надасть можливість наступного року приступити до оздоблювальних робіт. В.БАБАЄВ також повідомив, що паралельно будівельники укріплюють фундамент Великої зали - нинішній фундамент не здатний витримувати навіть те навантаження, яке є зараз.

В.БАБАЄВ відмітив, що технологічно це дуже складний процес, який вимагає певного часу. Його планують завершити вже найближчим часом.

Після цих робіт приступлять до реконструкції нижньої частини сценічної і глядацької зали. Потім планується розібрати дах Великої зали з тим, щоб наступного року зробити новий дах.

У залі повністю прибирають середній ярус, який було побудовано в 30-ті роки, - її хочуть відновити у первісному вигляді. За словами В.БАБАЄВ, це дозволить максимально забезпечити роботу зали як оперної, як це й було спочатку.

Що стосується органу, то, як повідомив віце-губернатор, головний режисер філармонії Юрій ЯНКО серйозно займається цим питанням. Керівник уже зустрівся з представниками декількох компаній, що займаються органами. Пропозиції найрізноманітніші, починаючи від модернізації вже існуючого музичного інструменту і закінчуючи покупкою нового. На даний момент, за словами В.БАБАЄВА, питання залишається відкритим.