Соратниці Тимошенко приєдналися до її акції непокори - захисник

Харків. 16 січня. УНІАН. Народні депутати від опозиції Олександра Кужель, Людмила Денисова і Тетяна Слюз, які прибули сьогодні на короткотермінову зустріч із екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, приєдналися до її акції громадянської непокори і відмовляються покидати лікарню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові повідомив журналістам захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«П’ять хвилин тому до акції громадянської непокори Юлії Тимошенко приєдналися жінки - народні депутати України, яка зараз перебувають там. Вони не покинуть приміщення, поки не будуть виконані вимоги Юлії Тимошенко. Всі вони приєдналися до акції громадянської непокори», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що жінки-депутати разом із Ю.Тимошенко зараз перебувають у кімнаті для зустрічі із захисниками.

На уточнююче запитання, чи це є короткотермінове побачення, С.Власенко сказав: «Я б назвав це масовою акцією громадянської непокори».

С.Власенко також зазначив, що жінки-депутати за законом сьогодні мають право перебувати з Ю.Тимошенко протягом чотирьох годин.

Як повідомляв УНІАН, жінки-депутати від опозиції сьогодні прибули до екс-прем’єра, аби, серед іншого, оглянути палату Ю.Тимошенко, кімнату, в якій знаходяться монітори відеоспостереження, кімнату, де проводяться медичні процедури, а також поспілкуватися з медичним персоналом.