У Харківській міськраді - новий керівник фракції «Батьківщина»

Харків. 17 січня. УНІАН. Обрано нового керівника фракції «Батьківщина» в Харківській міській раді.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації «Батьківщини», ним став депутат Харківської міськради Дмитро Бойко.

Його кандидатура була одностайно підтримана під час засідання фракції 16 січня.

Засідання пройшло за участю голови обласної організації партії, народного депутата України Арсена Авакова.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року з фракції «Батьківщина» Харківської міськради вийшли три депутати. Серед них попередній голова фракції Андрій Руденко, який склав із себе повноваження керівника, вийшов з фракції і заявив про вихід з партії «Батьківщина». Після цього кількість фракції «Батьківщина в Харківській міськраді скоротилася до 9 депутатів.

16 грудня 2012 р. голова Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», народний депутат Арсен Аваков заявив про необхідність зміни структури як міської, так і обласної парторганізації цієї опозиційної сили.

«Ухвалюватимуться рішення про зміну в керівництві фракції в міській раді, дещо зміниться структура партії і в Харкові, і в області для того, щоб зміцнитися. Крім того, потрібно зрозуміти, що, найімовірніше, в «Батьківщину» вливатимуться інші опозиційні сили і партії», - сказав А.Аваков.

До складу Харківської міської ради VI скликання входить 100 депутатів (два вибули у зв’язку з обранням до Верховної ради України). Працюють 3 фракції: Партії регіонів - 71 депутат (з урахуванням двох, що вибули), ВО «Батьківщина» - 9, Комуністів та позапартійних - 8, позафракційні - 10.