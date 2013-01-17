Суд порушив справу про початок банкрутства «Харківміськгазу»

Харків. 17 січня. УНІАН. Господарський суд Харківської області 9 січня порушив справу про початок банкрутства газопостачального підприємства «Харківміськгаз».

Про це йдеться у повідомленні підприємства у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, провадження у справі про банкрутство «Харківміськгазу» порушено за заявою кредитора, компанією «Укртрансгаз».

«Загальну суму заборгованості підприємства у заяві кредитора не вказано», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Господарські суди Луганської і Вінницької областей порушили справи про банкрутство газопостачальних підприємств «Луганськгаз» і «Вінницягаз».

14 січня госпсуд Дніпропетровської області порушив справу про початок банкрутства газопостачального підприємства «Дніпрогаз».

За повідомленнями у ЗМІ, кредитори облгазів скористалися тимчасовою відсутністю заборони на банкрутство підприємств ПЕК, щоб добитися від компаній повернення боргів.

Подати позови з вимогою про банкрутство до облгазів стало можливим у зв`язку з тим, що Верховна Рада нового скликання поки не продовжила чинність Закону ”Про заходи, спрямовані на забезпечення стабільного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”.

Даний документ забороняє банкрутити ті підприємства ПЕК, в яких є частка держави. Базовий закон було прийнято в 2005 році, але щороку його дія продовжувалася окремим законом. Цього року такий законопроект внесено до парламенту, але досі не ухвалено.