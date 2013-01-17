Харківська облрада дала добро на видобуток сланцевого газу

Харків. 17 січня. УНІАН. Харківська обласна рада узгодила проект договору про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на одній з найперспективніших ділянок – «Юзівській», частина якої розташована на території області.

Як передає кореспондент УНІАН, за узгодження проекту договору сьогодні на ХІХ позачерговій сесії облради проголосувало 87 депутатів.

Як відзначив присутній на сесії міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков, цей договір регулюватиме юридичні стосунки між державою та інвесторами, в ньому прописані екологічні, соціальні та інші вимоги до інвесторів.

О.Проскуряков нагадав, що на первинному етапі буріння компанії-учасниці інвестують в розвиток соціальної інфраструктури регіону близько 140 млн. доларів.

«На первинному етапі розвідки окремим рядком виділено близько 140 мільйонів доларів тільки на соціальні потреби, і ці гроші розподілятиме громадськість – буде створена координаційна рада. Потім розроблятиметься проект, де враховуватимуться екологічні, геологічні та інші ризики, все це розглядатиметься з урахуванням екологічних особливостей територій», - сказав О.Проскуряков.

Категорично проти узгодження договору виступила фракція Комуністичної партії України в облраді, а також народний депутат України від ВО «Свобода» Ігор Швайка. На їхню думку, буріння свердловин методом гідророзриву, який використовує Shell, дуже небезпечне для навколишнього середовища. Перед сесією Харківської облради також відбулися окремі пікети ВО «Свобода» і КПУ, учасники яких протестували проти узгодження цього договору.

Як повідомляв УНІАН, в середу, 16 січня, Донецька обласна рада схвалила проект із видобутку сланцевого газу на ділянці «Юзовська». Згідно з ухвалою, видобуток сланцевого газу здійснюватиметься в межах ділянки «Юзівська», розташованої на території Краснолиманського, Слов`янського, Олександрівського, Костянтинівського, Артемівського, Добропільського та Ясинуватського районів.

Довідка УНІАН. у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» і ДК «Укргазвидобування», с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

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