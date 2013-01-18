Харківщина – серед лідерів у роботі із захисту прав дитини

Харків. 18 січня. УНІАН. За підсумками 2012 року Харківська область посіла 4-те місце по роботі із захисту прав дитини.

Про це сьогодні на нараді з питань реалізації Указу Президента України Віктора Януковича «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості» повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, передає сайт Харківської облдержадміністрації.

«За оперативними даними, у роботі із захисту прав дитини Харківська область посіла четверте місце серед регіонів України. Найкращий показник Харківщина має у розвитку сімейних форм виховання – входить до трійки кращих у країні. За напрямком позашкільної освіти область входить у п’ятірку кращих. Рівень охоплення дітей позашкільною освітою становить 49%, а середній показник в Україні становить 38%», – повідомив Ю.Павленко.