У Харкові облили зеленкою ще двох нардепутатів від опозиції

Харків. 18 січня. УНІАН. У Харкові невідомі облили зеленкою народних депутатів України від опозиції Олександра Абдуліна та Костянтина Бондарєва.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар обласної організації партії «Батьківщина» Юлія Германова, це сталося сьогодні, 18 січня, за 20-30 хвилин до початку засідання у справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України», яке мало розпочатися о 16.00.

За її словами, обидва депутати вийшли з автомобіля, який зупинився на Московському проспекті поблизу площі Руднєва, де розташований Апеляційний суд, - там на них і «було скоєно напад».

«Невідомий хлюпнув депутатам Абдуліну та Бондарєву зеленкою в обличчя і зник», - сказала Ю.Германова.

Крім того, додала вона, «зеленкою було облито автомобіль депутата Харківської облради з фракції «Батьківщина Ігоря Балути». «Зеленка, - зазначила прес-секретар, - потрапила на лобове скло, капот та двері водія».

Ю.Германова також повідомила, що «приблизно в цей же час було облито зеленкою і народного депутата Арсена Авакова».

За її словами, «депутати звертатимуться з цього приводу до прокуратури».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січні, у Харкові, перед початком засідання у справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України» народного депутата від «Батьківщини» Арсена Авакова перед входом до будівлі Апеляційного суду Харківської області облили зеленкою. Він повідомив журналістам, що його облили зеленкою з медичного шприца невідомі, мінімум двоє осіб. А.Аваков додав, що затримав одну дівчину, яка не встигла втекти.

16 липня 2012 року біля лікарні «Укрзалізниці» у Харкові невідома дівчина облила зеленкою захисника Ю.Тимошенко, народного депутата Серія Власенка. Захисник заявив, що активістка організації «Молоді регіони» Марія Столярова дуже схожа на жінку, яка вилила на нього зеленку.

26 липня прокуратура Дзержинського району Харкова порушила кримінальну справу за фактом нападу на С.Власенка за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

На знімку: Арсен Аваков розповідає журналістам у залі суду про те, як його облили зеленкою, 18 січня, Харків.