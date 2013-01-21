Павленко: дітей у Харківському СІЗО утримують в нормальних умовах

Харків. 21 січня. УНІАН. Умови утримання неповнолітніх в Харківському СІЗО відповідають вимогам законодавства, заявляє уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, після відвідання СІЗО Ю.Павленко сказав: «Якщо оцінювати умови утримання неповнолітніх, то керівництво СІЗО і Пенітенціарної служби області зробили їх максимально відповідними вимогам нашого законодавства».

За даними ОДА, двоє неповнолітніх, які утримуються у Харківському СІЗО, звернулися до Ю.Павленка з проханнями щодо розгляду їхніх справ та заявою про неправомірні дії з боку слідчих органів.

«Кожне прохання, яке я отримав від дітей, а також ряд ситуацій, які, на мою думку, також потребують втручання, будуть взяті на контроль. По кожній ситуації ми дамо відповідь і в кожній ситуації допоможемо по тому проханню, з яким до нас звернулись. Усі законні засоби, що в межах повноважень уповноваженого Президента України у справах дитини, будуть застосовані для того, щоб права дитини, яка звернулася, були поновлені», - запевнив Ю.Павленко.

На його переконання, міри покарання неповнолітніх мають бути переглянуті. На думку Ю.Павленка, часто покарання є значно жорсткішим, ніж той злочин, який скоїла дитина.

«На жаль, дуже часто суди розглядають справи дітей поспіхом і дають найжорсткіші покарання, не використовуючи дуже багато інших форм, альтернативних покаранню за ґратами. Сьогоднішнє законодавство передбачає багато інших форм покарання, до яких можуть бути притягнути діти, які вступили у конфлікт із законом. Ці форми покарання дають більше шансів дітям на виправлення», - сказав він.

За словами Ю.Павленка, Президент оголосив одним з найважливіших пріоритетів роботи із захисту прав неповнолітніх, що порушили закон, удосконалення роботи судів, приведення її у відповідность до нового КПК і судової реформи.

Довідка УНІАН. У Харківському слідчому ізоляторі управління Державної пенітенціарної служби в області на сьогодні утримуються на період слідчих дій, судового розгляду справи і до вступу вироку у законну силу 26 неповнолітніх, з них дві дівчини. Для більшості це друге правопорушення. За першим вироком суду вони отримали умовний строк покарання.