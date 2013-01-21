До лікарні Тимошенко прибула омбудсмен Лутковська

Харків. 21 січня. УНІАН. До Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, у стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, прибула Уповноважений з прав людини Верховної ради України Валерія Лутковська.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело в ЦКЛ «Укрзалізниці».

За даними джерела, В.Лутковська провела зустріч із головним лікарем ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайлом Афанасьєвим.

Водночас співрозмовник агентства не зміг сказати, чи В.Лутковська планує зустрічатися з екс-прем’єром.

У прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» кореспондентові УНІАН повідомили, що сьогодні до Ю.Тимошенко також прибула її донька Євгенія Тимошенко.