На Харківщині інкасаторський автомобіль врізався в легковик: є жертви

Харків. 29 січня. УНІАН. У Красноградському районі внаслідок лобового зіткнення інкасаторського автомобіля Hyundai Tucson, який належить Управлінню державної служби охорони (УДСО), та легковика ВАЗ-2106 загинула одна людина, ще двоє отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на виконувача обов’язків прокурора Красноградського району Андрія Середу, аварія сталася вчора, 28 січня, близько 18.30 на 107 кілометрі автошляху Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.

За даними А.Середи, водій автомобіля ВАЗ-2106 загинув на місці ДТП, пасажирку автомобіля ВАЗ-2106 та водія інкасаторського автомобіля з травмами доставлено до лікарні.

У інкасаторському автомобілі, крім водія, знаходилися молодший інспектор супроводження охорони й перевезення валютних цінностей УДСО та два представники банку. Всі вони від госпіталізації відмовилися.

Дані про подію занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Прокуратур району розпочала кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років або без такого.