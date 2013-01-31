Завтра на сході помірні опади

Харків. 31 січня. УНІАН. У п’ятницю, 1 лютого, по Україні буде хмарно з проясненнями. Йтиме невеликий мокрий сніг, у південній та західній частині - з дощем; вночі у південних та східних областях помірні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, туман, в Карпатах сильний мокрий сніг. На дорогах ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер західний, 5-10 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі - від 1° тепла до 4° морозу, вдень - 0-5° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі - 2-4° тепла, вдень - 6-8°.

По Київській області хмарно. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 1° тепла до 4° морозу, вдень - 0-5° тепла.

По Києву хмарно. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-3° морозу, вдень - 1-3° тепла.