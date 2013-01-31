Олександр Ярославський: «Готовий очолити ФФУ»

Харків. 31 січня. УНІАН. Днями з’явилися чутки, що один з найзаможніших українців, колишній власник футбольного клубу «Металіст» Олександр Ярославський розпродає свої активи в Україні і перебирається з родиною до Великобританії.

У розмові з кореспондентом газети «Погляд» О.Ярославський спростував цю інформацію, а заодно поділився міркуваннями про свої перспективи очолити у майбутньому Федерацію футболу України.

Олександре Владиленовичу, чи полетите до Ньюкасла 14 лютого на гостьовий поєдинок «Металіста» в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи?

Ще не знаю. Чи отримав я запрошення від нового президента клубу? А в якості кого мене запрошувати? Якщо зберуся, прилечу, куплю квиток у касі - для мене це не проблема.

А можливо, й летіти нікуди не доведеться? Чи правда, що ви із сім`єю збираєтеся переїхати на постійне місце проживання до Великобританії?

Звідки такі відомості? Я живу в селі Мартова і нікуди виїжджати не збираюся. Напевно, хтось зацікавлений у тому, щоб я виїхав з України. Але у мене такого наміру немає.

А англійський клуб придбати також немає наміру? Щоб приєднатися до компанії росіян - власника «Челсі» Романа Абрамовича, співвласника лондонського «Арсеналу» Алішера Усманова та Антона Зінгаревича, у якого контрольний пакет «Редінга».

Мені залишається купити тільки «Манчестер Юнайтед». «Челсі» не можна - Абрамович образиться.

Чи вистачить грошей, які ви виручили від продажу «Металіста», на купівлю «Манчестер Юнайтед»?

- Не знаю, не знаю. Може, й вистачить, а може, трохи й не вистачить. За англійською Прем`єр-лігою я спостерігаю. Вчора дивився поєдинок КПР - «Манчестер Сіті», сьогодні спостерігатиму за матчем «Челсі» - «Редінг». Ну і, звичайно ж, продовжую пильно спостерігати за новинами з табору «Металіста». Мене вже не одноразово запитували: чи не хочу я купити «Арсенал»? Я зазвичай перепитував: який «Арсенал», лондонський? Насправді, в Україні для мене існує тільки один клуб - «Металіст».

Ностальгії не відчуваєте?

Ні, адже я позитивна людина.

З Мироном Маркевичем чи спортивним директором клубу Євгеном Красниковим не зізвонюєтеся?

Прагну хлопців не відволікати.

А хлопці вам не дорікали, що про продаж клубу дізналися не від вас, а з преси?

Насправді, ми довіряли один одному. Гадаю, що за підсумками цієї історії з продажем клубу ніхто у програші не залишився. Втім, про це вам краще запитати у хлопців.

Тоді про інше. Відомий футбольний менеджер Дмитро Селюк вважає, що президента Федерації футболу потрібно переобрати, і кращої кандидатури, аніж Ярославський, - немає. Посада президента ФФУ вас не цікавить?

Я готовий. Коли Мішель Платіні змінить Йозефа Блаттера на посаді президента ФІФА, а Селюк стане президентом УЄФА, тоді я можу очолити ФФУ.

На знімку: Олександр Ярославський та Роман Абрамович спілкуються на харківському стадіоні під час одного з матчів «Металіста» у Лізі Європи.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА