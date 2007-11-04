”Динамо”-”Металіст” - 0:1

У суботу на стадіоні "Динамо" в Києві сталася мінісенсація. В останньому турі першого кола чемпіонату України з футболу харківський "Металіст" завдав поразки минулорічному чемпіону київському "Динамо". Ця перемога стала для "Металіста" першою в іграх з "Динамо" за останні 15 років, а у Києві харків`яни до цього взагалі не перемагали жодного разу.

У першому таймі територіальна ініціатива належала "Динамо", а харків`яни грали "другим номером", що не стало чимось несподіваним. На післяматчевій прес-конференції тренер "Металіста" Мирон Маркевич зазначив, що для команди найважливішим було відновитися після останнього виснажливого кубкового матчу проти одеського "Чорноморця" і вийти свіжими на гру в Києві. Харків`янам це вдалося, у першій половині гри вони не дозволили створити серйозну небезпеку біля власних воріт. Після перерви малюнок гри не змінився. "Динамівці" намагались йти вперед, мали моменти Шацьких, Рінкон, Бангура, однак результату не було. Гравці "Металіста" також не притискалися до власних воріт, організовуючи контратаки. Вирішальною стала 80-а хвилина матчу. О.Рикун не дивлячись проштовхнув м`яч на лінію карного майданчику, а Марко Девіч сходу поклав його у "дев`ятку" воріт Шовковського.

Найкращим підсумком гри виглядає вислів героя двобоя М.Девіча: "Ми сьогодні хотіли виграти більше, ніж "Динамо". Як на мене, це було помітно". Після цієї перемоги "Металіст" має 30 очок і поділяє з "Динамо" 3-є місце турнірної таблиці.