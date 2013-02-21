Уряд підтримує переговори Харкова з ЄБРР щодо інвестицій у будівництво метро

Харків. 21 лютого. УНІАН. Уряд України підтримує переговори Харкова з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) щодо залучення інвестицій у подальше будівництво Харківського метрополітену.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час засідання активу Харківської області міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

«Уряд активно працює з банками для залучення великих капіталовкладень в економіку України. Ми також підтримуємо і надалі підтримуватимемо переговори Харкова з ЄБРР щодо інвестицій у подальше будівництво метрополітену», - сказав О.Клименко.

Він підкреслив, що представники влади «готові зустрічатися з представниками банку хоч щодня і відпрацьовувати питання, які їх цікавлять». О.Клименко позитивно оцінив те, що керівництво Харківської області активно співпрацює з іноземними інвесторами, зокрема з ЄБРР.

«ЄБРР - це сьогодні найбільший інституційний інвестор в економіку України, який багато в чому формує думку іноземного бізнесу про умови ведення бізнесу в нашій державі», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника харківського мера Ігоря Терехова, Харків веде переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) щодо залучення кредиту у розмірі 3,15 млрд грн на подальше будівництво метро. Переговори з банком ведуться про виділення кредиту на будівництво станцій метро «Державинська» і «Одеська», а також Олексіївського депо. І.Терехов відзначив, що на закінчення будівництва станції метро «Перемога» Харків планує одержати кошти з державного бюджету.

Раніше прем`єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що Україна розраховує у 2013 році на допомогу Європейського банку реконструкції і розвитку у фінансуванні низки проектів, зокрема, з будівництва Харківського метрополітену і високовольтної лінії «Новоодеська – Арциз».

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен – другий за кількістю станцій і протяжністю ліній в Україні. Перевозить за рік до 282 млн пасажирів. Метрополітен введено в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна протяжність ліній становить близько 35,6 км. На даний час харківське метро нараховує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-Заводська, Салтівська і Олексіївська.

Європейський банк реконструкції і розвитку в 2012 році інвестував у 35 українських проектів 1,2 млрд дол., при цьому 71% коштів було надано приватним компаніям, 29% - на проекти в державному секторі.

Станом на 1 січня 2013 року ЄБРР узяв зобов`язання щодо надання понад 10,7 млрд дол. у рамках 318 проектів.