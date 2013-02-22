Парламент України відновлює роботу (додано фото)

Харків. 22 лютого. УНІАН. Народні депутати від опозиції розблокували трибуну та президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати із фракції «УДАРу» покинули президію парламенту.

Перед цим лідер цієї фракції Віталій Кличко потиснув руку всім депутатам фракції, котрі блокували президію ВР.

На цей час засідання парламенту ще не розпочалося.

Як повідомляв УНІАН, опозиція з 5 лютого блокувала роботу ВР, вимагаючи запровадження особистого голосування депутатів.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА