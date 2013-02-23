Кернес за Леніна обіцяє ламати руки і ноги
10:04, 23 лютого 2013Харьків
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Мер Харкова на «Шустер Live»
Харків. 23 лютого. УНІАН. Мер Харкова Геннадій Кернес пригрозив народному депутату від фракції «Свобода» Ігореві Мірошниченку переламаними руками та ногами, якщо він спробує ще раз понівечити пам`ятник Володимиру Леніну.
Про це він заявив у п`ятницю в ефірі «Шустер Live» на «Інтері», передає ТСН.
«Я запрошую вас до міста Харків, на центральну площу, площу Свободи, ви ж партія «Свобода», де стоїть пам`ятник Володимиру Іллічу Леніну. І якщо ви тільки спробуєте його зламати, я, як харківський міський голова кажу: я вам зламаю дві руки і дві ноги», - сказав Кернес, звертаючись до Мірошниченка, який нещодавно очолив несанкціонований демонтаж пам`ятника Леніну в Охтриці.
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