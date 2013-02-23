Кернес за Леніна обіцяє ламати руки і ноги

Харків. 23 лютого. УНІАН. Мер Харкова Геннадій Кернес пригрозив народному депутату від фракції «Свобода» Ігореві Мірошниченку переламаними руками та ногами, якщо він спробує ще раз понівечити пам`ятник Володимиру Леніну.

Про це він заявив у п`ятницю в ефірі «Шустер Live» на «Інтері», передає ТСН.

«Я запрошую вас до міста Харків, на центральну площу, площу Свободи, ви ж партія «Свобода», де стоїть пам`ятник Володимиру Іллічу Леніну. І якщо ви тільки спробуєте його зламати, я, як харківський міський голова кажу: я вам зламаю дві руки і дві ноги», - сказав Кернес, звертаючись до Мірошниченка, який нещодавно очолив несанкціонований демонтаж пам`ятника Леніну в Охтриці.