У Харкові «Батьківщина» проводить акцію у день 3-ї річниці інавгурації Януковича

Харків. 25 лютого. УНІАН. У Харкові прихильники партії «Батьківщина» пікетуванням облдержадміністрації відзначають третю річницю інавгурації Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 150 активістів «Батьківщини» зібралися на майдані Свободи навпроти Будинку рад. Люди тримають національні прапори, прапори ВО «Батьківщина», плакати із портретом екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, транспаранти з написами: «В Європу без політичних репресій і Януковича», «Вимагаємо негайного звільнення політичних в’язнів», «Юлі волю!».

За словами заступника керівника харківського міського осередку ВО «Батьківщина» Миколи Пахніна, учасники пікету вимагають виконання озвучених Європейським Союзом вимог до України, приведення законодавства до європейського рівня, звільнення політичних в’язнів.

М.Пахнін повідомив, що подібні акції в день третьої річниці інавгурації В.Януковича проходять у багатьох містах України.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА (архівне)