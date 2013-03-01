Завтра в Україні очікуються дощі та мокрий сніг

Харків. 1 березня. УНІАН. Завтра у південній частині України вночі без опадів, вдень очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура на півдні вночі близько 0°, на Південному узбережжі Криму 4-6° тепла, вдень 3-8° тепла.

На решті території невеликий мокрий сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у Карпатах протягом доби 4-9° морозу.

На дорогах північних та західних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях та в Криму подекуди пориви 15-20 м/с.

У Києві та області у суботу - невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.