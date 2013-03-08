Делегація Чехії візьме участь в урочистостях з нагоди 70-річчя битви під Соколовим

Харків. 8 березня. УНІАН. До Харкова прибула делегація Чехії, яка планує відвідати пам`ятні місця та взяти участь в урочистих заходах з нагоди 70-річчя з дня відомої битви Великої Вітчизняної війни з німецько-фашистськими загарбниками, яка відбулися під селом Соколове Зміївського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, учасники делегації планують ознайомитися з історичними пам`ятками війни, пов`язаними з чехословацьким батальйоном, який брав участь у героїчних битвах на Харківщині.

До офіційної делегації входять представники Міністерства оборони Чехії, парламенту та інших організацій. Серед членів неофіційної делегації є родичі учасників бойових подій у Зміївському районі.

Сьогодні, 8 березня, гості поклали квіти до меморіальної дошки у провулку Шота Руставелі, 10, де розташовувався штаб Чехословацького окремого піхотного батальйону під командуванням Людвіга Свободи.

Одягнені у військову форму тих часів чехи пройшли маршем перед пам`ятним місцем та вшанували хвилиною мовчання полеглих у боротьбі з фашистськими загарбниками. Також іноземні гості побували у дворі будинку, де 70 років тому Л.Свобода зачитав наказ про висування батальйону до села Соколове.

Опівдні чеська делегація відвідала місце біля будинку, на якому встановлена меморіальна дошка командирові роти 1-го Чехословацького батальйону Отакару Ярошу, який загинув у битві під Соколовим 8 березня 1943 року. Гості поклали квіти до меморіальної дошки першому з іноземних громадян, удостоєному звання Героя Радянського Союзу.

Довідка УНІАН. Битва під Соколовим - битва Великої Вітчизняної війни радянських та чехословацьких військ з німецько-фашистськими військами, яка тривала з 8 по 13 березня 1943 біля села Соколове Харківської області. У цій битві брав участь 1-й Чехословацький окремий піхотний батальйон, що став першим чехословацьким підрозділом, який у ході Другої світової війни вступив у бій з німецькими військами.

8 березня 1943 року батальйон прийняв перший бій з німецько-фашистськими військами, в ході якого було знищено близько 300 солдатів й офіцерів противника, 19 танків та 6 бронетранспортерів з автоматниками. Втрати батальйону становили 112 бійців та командирів загиблими, 106 - пораненими. Зазнали втрат також радянські частини, що билися проти гітлерівців спільно з чехословацькими воїнами.

За мужність і героїзм 84 бійці батальйону були нагороджені радянськими орденами та медалями. Ще 87 бійців отримали державні нагороди Чехословаччини.