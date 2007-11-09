Харківське СІЗО: 10 смертей

Харків. 9 листопада. УНІАН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА стурбована різким зростанням кількості смертельних випадків у СІЗО.

Про це вона заявила у четвер у Києві під час слухань з питань дотримання конституційних прав осіб, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за словами Н.КАРПАЧОВОЇ, кількість смертельних випадків зросла у СІЗО Київської, Донецької та Харківської областей. Так, в Донецькій області останнім часом при наповненості СІЗО 2800 особами зафіксовано 24 випадки, в Київській при такій же наповненості – 22 випадки і в Харківській при аналогічній наповненості – 10 смертельних випадків.

«Ці три ізолятори викликають велику стурбованість», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

За її словами, інститутом омбудсмана було проведено ретельний моніторинг ситуації, що склалася у Київському СІЗО. З’ясувалося, що 5 смертельних випадків спричинені насильницькими діями, 2 – вбивства і 3 – самогубство. Інші випадки, за словами Н.КАРПАЧОВОЇ, пов’язані з неспроможністю медичних працівників вчасно надати допомогу особам, що перебувають в СІЗО.

Н.КАРПАЧОВА наголосила, що в пенітенціарній системі останнім часом відбулися значні суттєві зміни на краще, однак кількість смертельних випадків, що зростає, доводить, що «проблем залишається набагато більше».