У Харкові міліція робить обшук в офісі компанії Global Logic

Харків. 13 березня. УНІАН. У Харкові в офісі компанії Global Logic проводяться слідчі дії.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

«13 березня 2013 року працівниками слідчого управління ГУМВС України в Харківській області в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками частини 1 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України, в харківському офісі компанії Global Logic по вулиці Новгородській проводяться необхідні слідчі дії», - йдеться в повідомленні.

У міліції запевнили, що слідчі дії санкціоновані ухвалою Київського районного суду Харкова та здійснюються в рамках закону.