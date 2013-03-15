Видобуток нетрадиційного газу підвищить добробут Харківщини - Авершин

Харків. 15 березня. УНІАН. Видобуток нетрадиційного газу є гарною можливістю забезпечити економічний добробут Харківської області.

Про це сказав у ході програми «Час влади» на обласному телебаченні директор Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації Сергій Авершин.

За його словами, пошук нових енергоресурсів - це найважливіше завдання, яке стоїть зараз перед усією світовою економікою.

В таких умовах, зазначив С.Авершин, видобуток нетрадиційного газу - це чудова можливість забезпечити енергетичну незалежність всієї країни, а також значно зміцнити економічний добробут України в цілому і Харківської області зокрема.

«Проект розробки нетрадиційного газу на території Харківської області нам необхідно розглядати як серйозний шанс з точки зору інвестицій, шанс отримати енергетичну безпеку та баланс енергоресурсів в області, що дозволяє повністю забезпечити соціальну сферу та споживачів власним газом. Весь світ зараз б`ється над питанням, де шукати додаткові ресурси для розвитку економіки. І тут нам потрібно визначитися - або ми залишаємося в кам`яному віці і перестаємо стежити за світовим прогресом, або ми намагаємося посісти місце серед провідних країн за рівнем економічного розвитку. В умовах, коли зростання виробництва і видобутку звичних нам ресурсів уже неможливе, людство шукає альтернативну енергію, і нетрадиційний газ - це прекрасний варіант, який замінює масу звичайного газу. Нам пощастило мешкати на території, де він є, і ми зобов`язані використати цю можливість, щоб забезпечити економічний добробут нашого регіону», - сказав С.Авершин.

За його словами, видобуток нетрадиційного газу може принести Харківщині значну вигоду, і в першу чергу мовиться про підвищення конкурентоспроможності наших підприємств.

«Україна споживає 50-60 мільярдів кубічних метрів газу, а видобуває близько 18-20. Наші підприємства сплачують близько 500 доларів за тисячу кубічних метрів газу, тоді як такі самі компанії, що діють на території Російської Федерації, Білорусі, ЄС, отримують газ за ціною до 300 доларів за тисячу кубічних метрів, у США - до 200 доларів. А обсяг споживання газу промисловістю - майже половина всього газу, який споживає наша країна. Як ми можемо зараз говорити про конкурентоспроможну продукцію, коли за однакових виробничих умов структура витрат українського виробника і російського відрізняється в рази? Це питання виходить за рамки просто економічного - це питання національної безпеки», - наголосив С.Авершин.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» і ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу), с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

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