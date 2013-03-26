На Харківщині колишній зек зґвалтував 11-річну дівчинку

Харків. 26 березня. УНІАН. У Валківському районі Харківської області за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої дитини затриманий 28-річний раніше засуджений чоловік.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

23 березня 2013 року близько 20.00 до Валківського райвідділу міліції звернувся 33-річний чоловік, який повідомив про те, що декілька днів тому невідомий примушував вступити у статеві відносини неприроднім шляхом його 11-річну доньку.

Зі слів потерпілої, зловмисник затягнув її до покинутого домоволодіння та зґвалтував. Цей факт підтвердили й лікарі. Налякана дитина розповіла рідним про те, що сталося, тільки через 5 днів. Дівчинка повідомила міліціонерам прикмети злочинця.

Під час проведення оперативних заходів правоохоронці у скоєнні злочину викрили 28-річного раніше судимого за крадіжки чоловіка. Злочинець був затриманий неподалік від свого домоволодіння у покинутому будинку.

Слідчий відділ Валківського РВ відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої) Кримінального кодексу України. Злочинцю загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 15 років.