Південна залізниця призначила додатковий потяг Харків - Ужгород

Харків. 29 березня. УНІАН. Південна залізниця призначила на великодні та травневі свята додатковий швидкий нічний потяг №225/226 сполученням Харків – Ужгород.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

Потяг буде відправлятися 27, 29 квітня та 1 травня о 00.17 та прибувати до Ужгорода 28, 30 квітня та 2 травня 2013 року відповідно о 03.56.

У зворотному напрямку потяг відправлятиметься з Ужгорода 28, 30 квітня та 2 травня 2013 року об 11.17 і прибувати до Харкова 29 квітня, 1 та 3 травня 2013 року о 15:03.

Попередній продаж квитків на потяг №225/226 Харків-Ужгород уже відкритий.