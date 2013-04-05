Гравця харківського «Олімпу» викликали до національної збірної

Харків. 4 квітня. УНІАН. Гравця харківського регбійного клубу «Олімп» Максима Чураєва викликали до національної збірної України, яка у неділю, 7 квітня, в Одесі проводить чергову зустріч на Кубок Європейських Націй зі збірною Молдови.

Крім 23-річного захисника «Олімпу», до збірної також викликаний нападник одеського «Кредо-1963» Едуард Корзир.

М.Чураєв та Е.Козир замінять нападника Вячеслава Красильника («ВВА-Підмосков`я», Моніне) та центрового Олега Косарєва («Олімп», Харків), які через дискваліфікацію у попередній грі з поляками пропустять матч в Одесі.

Говорячи про виклик М.Чураєва, головний тренер «Олімпу» Валерій Кочанов зазначив, що «це молодий перспективний спортсмен, володіє швидкістю, фінтом і гарним мисленням». За словами тренера, Максим раніше викликався до національних збірних з регбі-7 та регбі-15, так що «має досвід і може підсилити гру».

Коментуючи програш збірній Польщі у Гдині (12:13), де грали 7 гравців «Олімпа», В.Кочанов зазначив, що це був цікавий матч, українці могли виграти, але, на його думку, «кілька невдалих замін і, можливо, втома після важкого нічного переїзду зробили свою справу».

Говорячи про наступний матч в Одесі, В.Кочанов зазначив, що це «не буде прохідна гра». За його словами, збірна «Молдови» завжди була «незручним суперником», команда славиться першою лінією нападу, і в її складі грають багато класних гравців, що виступають за клуби Європи і Росії.

У грі з Польщею травми отримали центральний четвертний Денис Масюков та фланкер Сергій Нікітін. Але якщо Д.Масюков зі стовідсотковою вірогідністю пропустить гру в Одесі, то участь С.Нікітіна поки що під питанням. Замість них викликані фул-бек «Кредо-1963» Артем Кулик і форвард «Оболонь-Університету» Владислав Демецький.

Склад збірної України на навчально-тренувальному зборі в Одесі виглядає таким чином: нападники - Чайка Євген («ВВА-Підмосков`я», Росія), Полянській Олександр, Вертилецький Едуард, Крамаренко Віталій, Нікітін Сергій, Козир Едуард (всі «Кредо-1963», Одеса), Цапенко Олександр, Кірсанов Микола, Ломакін Олександр (всі «Олімп», Харків), Радчук Руслан («Стрела-Агро», Росія), Орлов Віталій («Єнісей-СТМ», Росія), Грабовський Владислав («Арка», Польща), Мокрецов Дмитро («Сокіл», Львів), Демецький Владислав («Оболонь-Університет», Хмельницький), Новокрещенов Олексій; півзахисники - Янчій Сергій («Булава», Росія), Церковний Сергій («Олімп», Харків), Снісаренко Ігор («Стріла-Агро», Росія), Делієргієв Микола («Кредо-1963», Одеса); захисники: Марченко Тарас, Масюков Павло, Кулик Артем (всі «Кредо-1963», Одеса), Кравченко Максим, Пономаренко Вячеслав, (всі «Олімп», Харків), Краснодемський Віталій («Стріла-Агро», Росія), Шуляк Мирослав («Оболонь-Університет», Хмельницький).

Остаточний склад на гру з Молдовою тренерський штаб збірної України оголосить у п`ятницю, 5 квітня.

Харківський регбійний клуб «Олімп», який сьогодні делегував до національної збірної 7 гравців, - багаторазовий чемпіон України. Фінансову підтримку «Олімпу» надає колишній власник ФК «Металіст», бізнесмен Олександр Ярославський.