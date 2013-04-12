Тимошенко сьогодні не повезуть до суду - начальник колонії

Харків. 12 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниця» в Харкові, не будуть етапувати на засідання Київського районного суду Харкова у справі щодо ЄЕСУ, яке розпочнеться сьогодні о 16.00 в приміщенні Апеляційного суду Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Качанівської колонії Ігор Колпащиков.

«На засідання суду доставляти її не будемо, тому що є її заява про те, що вона не буде брати участі в засіданні суду», - сказав він.

На територію лікарні прибули захисники Ю.Тимошенко - Сергій Власенко та Сергій Сас.

До цього до лікарні прибули опозиційні політики Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк та Юрій Луценко. Вони намагаються добитися зустрічі з Ю.Тимошенко.

Станом на 12.00 автозак на територію медзакладу не заїжджав.