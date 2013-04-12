Тимошенко сьогодні не повезуть до суду - начальник колонії

12:10, 12 квітня 2013
Харьків
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Засуджена не хоче ї\хати

Харків. 12 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниця» в Харкові, не будуть етапувати на засідання Київського районного суду Харкова у справі щодо ЄЕСУ, яке розпочнеться сьогодні о 16.00 в приміщенні Апеляційного суду Харківської області.

Тимошенко припинила акцію непокори

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Качанівської колонії Ігор Колпащиков.

«На засідання суду доставляти її не будемо, тому що є її заява про те, що вона не буде брати участі в засіданні суду», - сказав він.

На територію лікарні прибули захисники Ю.Тимошенко - Сергій Власенко та Сергій Сас.

До цього до лікарні прибули опозиційні політики Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк та Юрій Луценко. Вони намагаються добитися зустрічі з Ю.Тимошенко.

Станом на 12.00 автозак на територію медзакладу не заїжджав.

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