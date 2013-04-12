Тимошенко поки що відмовляється від зустрічі з лідерами опозиції – ДПтС

Харків. 12 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко поки що відмовляється від зустрічі з опозиційними політиками, які прибули до неї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, як зазначають в ДПтСУ, на зустріч із Ю.Тимошенко сьогодні вже прибули народні депутати Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

Водночас в пенітенціарній службі звертають увагу, що жоден з них із заявами про зустріч із Ю.Тимошенко не звертався, однак на підставі звернення самої засудженої, дозвіл на проведення короткострокового побачення було надано.

Співробітники пенітенціарної служби вже повідомили Ю.Тимошенко про прибуття депутатів та запропонувати їй, згідно з вимогами закону, прослідувати до кімнати для побачень.

«Засуджена заявила, що не має наміру пройти до кімнати побачень для зустрічі із депутатами, які прибули до неї», - стверджують у ДПтС.

За даними прес-служби, Ю.Тимошенко вкотре були роз’яснені вимоги закону з цього приводу, і пенітенціарна служба продовжує чекати на її остаточну відповідь.

При цьому в ДПтСУ зазначають, що кімната для побачень розташована на відстані буквально кількох метрів від її платати перебування.

Крім того, підкреслюється в повідомленні, коли на побачення із засудженою прибувають її адвокати, то вона без жодних зволікань завжди проходить до спеціально облаштованої кімнати, де проводить з ними зустрічі тривалістю по 5-6 годин.

«У зв’язку з тим, що поведінка засудженої має на меті спровокувати скандал та звинуватити пенітенціарну установу у тому, що начебто ми не пускаємо депутатів», прес-служба заявляє, що ДПтСУ та керівництво Качанівської виправної колонії не чинить жодних перешкод у проведенні побачення Ю.Тимошенко з депутатами.

Крім того, в ДПтСУ готові усіляко сприяти тому, аби таке побачення відбулося згідно з вимогами чинного законодавства, наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від «Батьківщини» Арсен Аваков заявив, що А.Яценюка, О.Турчинова і Ю.Луценка не пускають до Ю.Тимошенко.

За його словами, недопуск конвойні пояснюють тим, що нібито екс-прем’єр перебуває в душі.



На знімку: (внизу) Арсеній Яценюк та Юрій Луценко прибули до клініки «Укрзалізниці» для зустрічі з Юлією Тимошенко, 12 квітня, Харків.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА