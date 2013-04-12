В суботу в Україні очікується дощова погода

Харків. 12 квітня. УНІАН. Завтра, 13 квітня, в Україні очікується дощова погода.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, за прогнозом синоптиків, вночі у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях, а вдень в Україні, крім східних областей, Криму та Приазов`я, дощі, в Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті місцями сильні дощі.

Вітер південно-східний, в західних областях з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на півночі Лівобережжя та в східних областях 0-5° тепла; вдень 10-15°, на півдні та сході до 18°.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в області вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.