Суд у справі ЄЕСУ знову перенесли

Харків. 12 квітня. УНІАН. Київський районний суд Харкова переніс слухання кримінальної справи щодо фінансових порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 10.00 вівторка, 23 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та її захисниці Євгенії Тимошенко.

Під час судового засідання, яке тривало близько 15 хвилин, представники державного обвинувачення запропонували перенести суд у зв’язку з відсутністю Ю.Тимошенко.

Водночас, захисники екс-прем’єра висловилися за необхідність розгляду заявленого ними на попередніх засіданнях клопотання про закриття кримінальної справи.

Адвокат Олександр Плахотнюк наголосив, що справа щодо ЄЕСУ вже була закрита і правомірність її закриття підтвердив Верховний Суд України.

Зі свого боку К.Садовський зауважив, що клопотання захисту Ю.Тимошенко буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за участі самої підсудної.