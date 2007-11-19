Бізнесмени організують цивілізовану торгівлю тваринами

Харків. 19 листопада. УНІАН. У суботу органи міліції спільно з представниками міської влади, в особі радника Харківського міського голови Романа Нехорошкова, та директором центру усиновлення тварин Оленою Ратніковою-фон-Зассе провели рейд з виявлення несанкціонованої торгівлі тваринами на Центральному ринку Харкова.

Як повідомляє прес-служба міськради, учасники рейду виявили торговців, які стихійно торгують тваринами прямо на тротуарі, не маючи на те ніяких дозвільних документів. За словами Романа Нехорошкова, на сьогоднішній день міська влада не в змозі надати цим людям інших умов для торгівлі.

«Пташиний ринок», який розташований на Баварії, не для всіх зручний, оскільки розташований достатньо далеко від центру, - коментує радник міського голови. – Міська влада прийняла програму з поводження з тваринами, проте коштів, які можуть бути передбачені для її реалізації, достатньо лише на найнеобхідніше, зокрема, на стерилізацію. В іншому, безумовно, не обійтися без допомоги громадських організацій та ветеринарних служб».

Роман Нехорошков також зазначив, що місто готове надавати будь-яку необхідну допомогу підприємцям, які узялися б за організацію цивілізованої торгівлі тваринами, надавши альтернативу тим, хто сьогодні продає собак та кішок у картонних коробках з землі.