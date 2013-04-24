«Бєлгородського стрільця» затримано

Харків. 24 квітня. УНІАН. Затримано підозрюваного у розстрілі шести жителів Бєлгорода.Під час затримання зловмисник чинив збройний опір, було поранено співробітника лінійної поліції.

Про це УНІАН повідомили в управлінні МВС по Бєлгородській області.

«Приблизно о 22.45 при обході ділянки залізничних колій у районі топливосховища в північній частині залізничної станції «Бєлгород» поліцейський патруль, до складу якого входили чотири співробітники Курського лінійного відділу поліції, звернув увагу на підозрілого молодого чоловіка. Він підходив під прикмети розшукуваного за здійснення вбивства і рухався у напрямку залізничного вокзалу», - йдеться у повідомленні.

При зближенні зі співробітниками поліції, молодий чоловік спробував втекти. Коли поліцейські почали блокувати підозрюваного, він чинив їм збройний опір. У сутичці із затриманим майор поліції Юрій Сєдих дістав чотири ножових поранень. Як уже встановлено, на момент затримання підозрюваний мав при собі лише ніж.

Співробітники поліції, які здійснили затримання, працювали в Бєлгороді у складі зведених загонів, які прибули до Бєлгородської області із сусідніх регіонів спеціально для проведення пошукових заходів.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня вдень у Бєлгороді до магазину «Охотник» під`їхав позашяховик BMW, з якого вийшов чоловік і почав стріляти по людях на вулиці, а потім - у магазині. На місці загинуло п`ятеро осіб, зокрема 14-річна школярка. 16-річна дівчина померла в операційній.