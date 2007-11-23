Третецький: плодами революції користаються інші

Харків. 23 листопада. УНІАН. Голова Харківської обласної організації Української народної партії Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ вважає, що в Україні сталася типова картина, коли революцію роблять одні, а її плодами користуються зовсім інші.

Як передає кореспондент УНІАН, свою думку В.ТРЕТЕЦЬКИЙ висловив на круглому столі у прес-центрі «Майдан Свободи», присвяченому Дню Свободи.

«Помаранчева революція може слугувати прикладом революції, яку робили одні, а користуються її плодами інші», - сказав В.ТРЕТЕЦЬКИЙ.

За його словами, події осені 2004 року зробили великий переворот у свідомості українців і засвідчили прагнення суспільства до демократії.

Водночас, вважає В.ТРЕТЕЦЬКИЙ, сталося так, що в Україні незаслужено забули тих, хто принципово боровся проти беззаконня та брехні і в перших лавах відстоював демократичні цінності. Він зазначив, що це передусім стосується молоді – найактивнішої верстви суспільства.