Суд дозволив пікетувати Добкіна
Міська організація «Батьківщини» може встановити на майдані Свободи намети, а також розпочати пікетування правоохоронних органів, аби привернути увагу до того беззаконня, яке чинить, як вона вважає, влада Харкова...
Харківський окружний адміністративний суд визнав законність дій міської організації партії «Батьківщина» при проведенні пікетування управлінь СБУ, МВС і обласної прокуратури, а також встановлення наметового містечка на майдані Свободи у Харкові.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації, тим самим суд відмовив позивачу – харківській мерії, котра хотіла заборонити проведення акцій протесту, метою яких звернути увагу правоохоронних органів на беззаконня, що чиниться в місті.
Суд підтвердив право громадян на проведення зборів і мітингів, закріплених у статтях 23 та 29 Конституції України.
Водночас, повідомили у прес-службі, представник ГУ МВСУ в Харківській області Ігор МАКСИМЮК заявив у суді, що вказані заходи політичної сили не можуть привести до реальної загрози зіткнень і злочинів, тим більше що відповідальність за дотримання порядку учасниками акцій поклав на себе заступник голови Харківської міської організації ВО «Батьківщина» Андрій ЮНОШЕВ.
Як повідомлялося раніше, харківська «Батьківщина» 27-30 листопада планує пікетування правоохоронних органів та встановлення наметового містечка з метою зупинити беззаконня, яке, на думку цієї політичної сили, чинить влада Харкова.